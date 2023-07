Visibilia, Santanchè: "Nessun avviso di garanzia. Critiche da chi prenota nei miei locali"

L'audizione della ministra Santanchè dopo la bufera scatenata da Report sulle sue aziende

Fatta eccezione per la premier Giorgia Meloni, impegnata a Varsavia, i banchi del governo al Senato, per l'informativa della ministra Santanchè, sono al completo. Presenti i due vicepremier, Matteo Salvini e Antonio Tajani. Al fianco della ministra, che sta svolgendo l'informativa sul "caso Visibilia" dopo le polemiche sorte in seguito all'inchiesta del programma "Report" condotto da Sigfrido Ranucci, sono seduti Salvini e la ministra delle Riforme Elisabetta Casellati.

Santanchè: "Le critiche più feroci vengono da chi prenota nei miei locali"

"Mi fa sorridere che le critiche più feroci vengono da molti che in privato hanno tutto un altro atteggiamento nei miei confronti. A volte fa anche piacere prenotare nei locali di intrattenimento che io ho fondato. Ma io sono felice di farlo. E mi fermo qui per carità di patria...". Lo ha detto in Aula la ministra del Turismo Daniela Santanchè, nel corso della sua informativa al Senato dopo gli articoli di stampa su presunte irregolarità delle aziende Visibilia e Ki Group.