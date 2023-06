Santanchè, chi è il principe con 13 nomi che ha garantito per le sue aziende

Caso Santanchè, il 67% di debito spalmato su dieci anni e gli aiuti

Continua a tenere banco il caso Santanchè, la ministra del turismo interverrà in Aula giovedì per respingere tutte le accuse a suo carico sollevate dall'inchiesta di Report. La ministra si dice sicura e non teme ripercussioni sul governo. Ad aiutare Santanchè e le sue aziende ad evitare il crac sarebbe stato un principe: si tratta di Dimitri Kunz D’Asburgo, compagno della ministra che avrebbe fatto da garante dei rimborsi parziali offerti al fisco italiano in dieci anni per evitare il fallimento di Visibilia. Il principe, - scrive Open - fra quelli di battesimo e i cognomi, può vantare la bellezza di 13 nomi, tutti regolarmente riportati sulla sua carta di identità: Dimitri Miesko Leopoldo Kunz D’Asburgo-Lorena Piast Bielitz Bielice Belluno Spalla Rasponi Spinelli Romano è infatti la sua firma estesa all’anagrafe.