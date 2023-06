Visibilia, Santanchè in Aula al Senato mercoledì 5 luglio

La ministra del Turismo Santanchè attesa in Senato il prossimo 5 luglio. Ma nessun question time

La ministra del Turismo, Daniela Santanchè, parlerà nell’aula del Senato mercoledì 5 luglio alle 15. La formula scelta è quella dell’informativa a Palazzo Madama, così l’esponente di Fratelli d’Italia riferirà sulla gestione di Visibilia, la società da lei fondata e al centro di inchieste giornalistiche (da Il Fatto a Report) e giudiziarie. Non ci saranno però interrogazioni da parte dei senatori, come chiesto invece dai partiti di opposizione. Il question time “si sarebbe trasformato in un tiro al bersaglio, l’informativa mi pare lo strumento più adatto per consentire alla ministra di spiegare”, ha commentato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, al termine della conferenza dei capigruppo.

La richiesta di un chiarimento in Aula (ma anche le dimissioni di Santanchè) era stata da giorni avanzata da Partito democratico, Movimento 5 stelle e Alleanza Verdi-Sinistra. Successivamente anche Lega e Forza Italia avevano chiesto alla ministra di spiegare la sua posizione alle Camere, creando alcuni malumori tra gli alleati di Fdi. Poi anche la presidente del Consiglio Meloni si era detta “contenta della disponibilità” di Santanchè a riferire in Parlamento.