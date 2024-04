Santanchè non ne azzecca una: "Il Gattopardo? È di Lucchini!". La gaffe

La gaffe di Daniela Santanchè

Luchino Visconti? No, il Gattopardo è di Lucchini! Autrice della gaffe è la ministra del Turismo, Daniela Santanché, durante la cerimonia inaugurale degli Stati generali del cinema a Siracusa. La ministra, evidentemente colpita da un lapsus, ha attribuito erroneamente il film a un certo Lucchini anziché al regista Luchino Visconti.

Nel dettaglio, parlando con i giornalisti degli scenari cinematografici della Sicilia, la ministra, attualmente indagata a Milano per falso in bilancio, ha dichiarato: "Credo nessuno possa dimenticare Il Gattopardo di Lucchini". Tuttavia, ha corretto immediatamente il nome dal palco, precisando: "Ho detto Lucchini e non Visconti", anticipando che l'errore sarebbe stato oggetto di discussione sui giornali.