Sardine, Santori va a vivere nel bosco. Campagna elettorale in un monastero

Santori va a vivere in un bosco. Campagna elettorale da un eremo

Mattia Santori sceglie una soluzione atipica per la sua campagna elettorale. Il leader delle Sardine, candidato col Pd alle Comunali a Bologna, ha scelto di andare a vivere in un monastero nel bosco. La sua decisione l'ha comunicata lo stesso Santori attraverso i social. "Ieri mi sono trasferito all'Eremo di Ronzano, che fino al 4 ottobre sarà la mia casa. Mi sono accorto che la parola 'comunità' è la parola che ho usato di più da quando sono nate le Sardine. E non voglio diventare come quei politici che usano paroloni senza avere la minima idea di come si applichino nel quotidiano".

"Sono grato - prosegue Santori - a Padre Benito Fusco e Padre Pietro per avermi aperto le porte di un luogo magico, che guarda Bologna dall’alto, che accoglie 38 richiedenti asilo, due associazioni, una cooperativa, educatori e viandanti tra le querce, le vigne e i sempreverdi - scrive il leader delle Sardine - lo chiamano 'eremo' ma è una piccola grande Babele cosmopolita. Lo chiamano monastero ma è una famiglia di frati atipica, in cui il Vangelo non si recita: si pratica. Ci si fanno domande, ci si scontra con le differenze, con i problemi della convivenza, con la gestione comune degli spazi".