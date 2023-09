Elly Schlein contro il Fondo Usa Kkr: "Inadeguato ad acquistare rete Tim"

Telecomunicazioni, Schlein: "Kkr non è una realtà adeguata a gestire la rete Netco di Tim"

"Il governo sta discutendo della vendita della rete Netco della Tim che è un'infrastruttura strategica sulle telecomunicazioni al gruppo Kkr, proprietario della Magneti Marelli". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, davanti ai cancelli della Marelli di Crevalcore. "Se non hanno preoccupazione ad affidare una struttura strategica a un fondo di investimenti estero, quello che stanno facendo qui a Crevalcore deve essere un forte campanello d'allarme. Perché se la logica è solo quella del profitto - aggiunge - allora vuol dire che non sono realtà adeguate a gestire delle infrastrutture strategiche italiane".

Elly ai cancelli della Magneti Marelli: 'La chiusura di Crevalcore sia un campanello d'allarme'

"Al governo noi chiediamo, di fronte a questo nodo politico, se ha un canale aperto con Kkr per discutere di eventuali vendite di un settore strategico come le telecomunicazioni, allora alzi la voce e non pieghi la testa rispetto a quello che si sta facendo a Crevalcore", aggiunge Schlein. Marelli non ha "neanche comunicato e informato in modo chiaro le rappresentanze sindacali di progetti che erano già in campo - conclude al segretaria del Pd - e questo è un altro atteggiamento che non è accettabile"