Schlein costretta fare la democristiana. Ma si allontana sempre di più dal M5S

Pd, Schlein su termovalorizzatore e Ucraina si allontana dal M5S



Elly Schlein, nella sua prima conferenza stampa pubblica, ha detto solo due cose concrete e chiare: avanti con il termovalorizzatore di Roma, sposando la linea del sindaco Roberto Gualtieri, e avanti con l'invio di armi italiane all'Ucraina. Due prese di posizione che allontanano inevitabilmente il Partito Democratico dal Movimento 5 Stelle. E infatti Giuseppe Conte ha sottolineato bene il suo disappunto, in particolare per la decisione di votare contro gli odg pentastellati sul termovalorizzatore.

La segretario per il resto, spiegano fonti Dem, è apparsa attendista e titubante. In sostanza ha usato il "contagocce" e non il "lanciafiamme" per cercare di tenere unito il partito dopo l'uscita di alcuni esponenti di spicco e stori della componente cattolica Dem. Anche sulla cosiddetta maternità surrogata Schlein si è mostrata cauta, non ha voluto spingere sul pedale dell'acceleratore per non provocare un terremoto nel partito.