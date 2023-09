Schlein lancia la ricetta anti carovita: su Affari ecco le cinque proposte Pd

Inflazione e carovita, Pd in prima linea: ecco le proposte dei dem per abbattere l'inflazione

Un "pacchetto di possibili misure di carattere congiunturale per contenere in misura significativa la dinamica dell’inflazione". Un intervento dal costo di 1 miliardo 485 milioni nel 2023, 1 miliardo 350 milioni nel 2024, 150 milioni a decorrere dal 2025 da coprire con l’extra gettito fiscale sui carburanti e con la rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi. Il Pd avanza cinque proposte contro il carovita, presentate al Nazareno dalla segretaria del Pd Elly Schlein, dal responsabile Economia Antonio Misiani, dalla responsabile Clima Annalisa Corrado, dalla responsabile Scuola Irene Manzie e dalla senatrice Simona Malpezzi.

In primo intervento riguarda la redistribuzione dell'extra gettito fiscale sui carburanti, pari a oltre 2milardi di euro secondo le stime. Gli interventi suggeriti dai dem sono due: 1 miliardo per un contributo 'ad hoc' di 200 euro una tantum ai 5 milioni di proprietari di autoveicoli con reddito fino a 35 mila e 1 miliardo al trasporto pubblico locale attraverso il rifinanziamento (100 milioni nel 2023 e 200 milioni nel 2024) del buono trasporti e il rifinanziamento (200 milioni nel 2023 e 500 milioni nel 2024) del Fondo nazionale trasporti.

Il Pd propone poi di congelare l’indicizzazione degli affitti delle abitazioni fino a fine 2024 qualora l’indice medio annuo Istat relativo ai prezzi al consumo per le famiglie subisca aumenti superiori al 2 per cento su base annua. Altra proposta, il rifinanziamento del bonus sociale luce e gas fino a fine 2024 con ulteriori 110 milioni di euro per l’anno 2023 e di 500 milioni di euro per l’anno 2024 con proroga a tutto il 2024 dell’estensione a 15.000 euro del limite Isee per accedere al bonus. A questi interventi, si aggiunge la proroga fino a fine 2024 del regime di maggior tutela luce e gas.

Un'altra proposta e quella relativa al trasporto pubblico, ai libri di testo e alle mense scolastiche per le studentesse e gli studenti. Per primo, con un fondo del ministero dei Trasporti da con 25 milioni per il 2023 e di 50 milioni annui a decorrere dal 2024 per coprire, anche integralmente, i costi sostenuti sia per i servizi di trasporto scolastico dedicato erogati dagli enti locali e sia per il trasporto pubblico locale.

Ancora, l’autorizzazione della spesa di 50 milioni per il 2023 e di 100 milioni annui a decorrere dal 2024 per garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni in possesso dei requisiti richiesti, nonché la fornitura di libri di testo da dare anche in comodato alle studentesse e agli studenti della scuola secondaria superiore in possesso dei requisiti richiesti, e per il riconoscimento dell’accesso alle mense scolastiche quale servizio essenziale, con particolare riferimento alle fasce di popolazione in condizione di svantaggio socio-economico.