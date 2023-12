Schlein lasciata sola, pure il "mi piace" della compagna Belloni a Meloni

Schlein e quel "mi piace" di Paola Belloni per una battaglia della Destra

Elly Schlein deve fare i conti con le contestazioni interne, la sua linea troppo morbida nei confronti di Giuseppe Conte non piace ai dirigenti del Pd che temono un sorpasso dei grillini alle prossime elezioni. Ma la segretaria dei dem i problemi li ha anche in casa, la sua compagna Paola Belloni, infatti, - si legge su Libero - dopo aver chiesto privacy e riservatezza sulla sua vita privata, ha compiuto una mossa che non è sfuggita e che di certo non può essere considerata una carezza alla sua fidanzata Elly. Belloni ha messo un "mi piace" sul tema della maxi multa inflitta dall'Antitrust a Chiara Ferragni per la vicenda del pandoro e della mancata beneficenza.

Un tema che aveva sollevato proprio Meloni ad Atreju e che la destra aveva cavalcato. La compagna di Schlein ha messo un "mi piace" su X ad un articolo del quotidiano Domani, in cui si racconta la storia dei pandori e della finta beneficenza. Segnale evidente - prosegue Libero - dell'ennesimo cortocircuito dell'ingolfata macchina comunicativa del Pd. O forse il timore che il posto al Nazareno della sua Elly possa essere "scippato" dalla Ferragni, che di lezioni di armocromia non ha bisogno e che, come sostenuto ironicamente da Fiorello ieri a Viva Radio 2, oggi è lei la "vera leader dell'opposizione".