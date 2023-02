Schlein, solo 2 voti a Mirafiori. Il gelo degli operai e la gaffe sul suo naso

Schlein, il flop tra gli operai: numeri da riunione di condominio

Il Pd si avvicina sempre di più alla scelta del suo prossimo segretario. Per il successore di Enrico Letta sono in corsa quattro candidati, i più accreditati per la vittoria finale però sono due: Stefano Bonaccini e Elly Schlein, più staccati Cuperlo e De Micheli. Ma proprio una delle grandi favorite della vigilia, la Schlein, deve fare i conti con i primi problemi alle primarie. Entusiasmo - si legge sul Giornale - a Mirafiori tra il popolo della sinistra. Là dove regnava Giuanìn Lamiera, al secolo Gianni Agnelli così chiamato dai lavoratori duri e puri della Fiat, detta la Feroce, si sono tenute le primarie del Pd. Solerti fedeli all’insegna del partito avevano allestito, al di qua del Sangone, nel rione operaio che ospita il circolo Mirafiori sud, rione operaio, un locale adibito alle votazioni per le primarie del partito.

L’affluenza registrata - prosegue Il Giornale - è stata a livelli di riunione condominiale, si sono presentati al seggio in 24, oltre la metà degli iscritti che sono 51, lo stesso governatore dell’Emilia Romagna ha raccolto 13 preferenze, alle sue spalle Gianni Cuperlo ha avuto 9 voti e a chiudere la triade Elly Schlein gratificata dall’affetto di 2 preferenze. La stessa Schlein è finita nel mirino della comunità ebraica per la frase sul suo naso, definito adunco, dunque ebreo. Poi precisa che il suo «è un naso tipicamente etrusco». Nonostante le buone intenzioni, l’effetto è cacofonico, stonato. Parlando di nasi ebrei e nasi etruschi, Schlein conferma i pregiudizi che afferma di voler combattere. Se ne accorge Ruth Dureghello, presidente della Comunità Ebraica di Roma. "Se per rispondere a un deprecabile attacco antisemita sul tuo naso confermi lo stereotipo su cui si fonda, non sei di grande aiuto contro l’antisemitismo", twitta Dureghello contro la goffa dichiarazione dell’aspirante segretaria del Pd.