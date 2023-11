Sciopero, Salvini avverte Landini: "A chi blocca l'Italia arriveranno multe"

Sciopero, Salvini attacca: "Devo tutelare 20 milioni di lavoratori, in caso di violazioni..."

Matteo Salvini attacca i sindacati: "Non si sono neanche presentati con i leader all'incontro al ministero, hanno mandato delle rappresentanze Landini e Bombardieri. Pazienza. Come ministro - ribadisce il leader della Lega e ministro dei Trasporti a Libero - consentirò lo sciopero dalle 9 alle 13 di venerdì 17 per tutto il settore trasporti ad eccezione di quello aereo su cui i sindacati avevano già confermato un ripensamento. In caso di violazione scatteranno le sanzioni previste dalla legge. La mobilità di almeno 20 milioni di lavoratori compete a me e al ministero che presiedo. Penso al bene di chi verrebbe privato della sua libertà di lavorare e circolare. Prendere una posizione forte non mi spaventa, credo sia una decisione di buonsenso nell'interesse della maggioranza dei cittadini".

"Questo - prosegue Salvini a Libero - é uno sciopero Pd-Cgil. Chissà se Landini si candiderà con il Pd alle europee...Vedremo. Si tratta di una pregiudiziale battaglia politica. Poi i sindacati hanno un altro problema. I partiti politici, le associazioni di volontariato, la Croce Rossa, l'Avis e molti altri del terzo settore presentano i bilanci. Mi sembrerebbe rispettoso, anche nei confronti dei loro stessi iscritti, che anche i sindacati rendicontassero le loro spese. Non ne faccio una battaglia personale bensì una semplice questione di trasparenza".