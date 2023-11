Sciopero, Salvini prevale su Landini. Cgil, 177.000 iscritti persi in 4 anni

Le opinioni degli italiani variano notevolmente a seconda delle loro convinzioni politiche, della loro esperienza personale e delle sfide che affrontano nella vita quotidiana

La vicenda politica del giorno è sicuramente l’acceso confronto di posizioni fra Matteo Salvini e il leader della CGIL, Maurizio Landini. Gli italiani hanno opinioni fortemente divergenti riguardo a Matteo Salvini e Maurizio Landini, in funzione delle posizioni politiche di appartenenza. Entrambi sono figure di spicco nella politica italiana, ma le loro posizioni e i loro approcci sono molto differenti e tendono notevolmente a segmentare.

Matteo Salvini, leader della Lega, è noto per le sue posizioni nette sull’immigrazione, la sicurezza e l’identità nazionale. Ha una base di sostenitori che apprezzano la sua retorica forte e chiara e la sua promessa di difendere gli interessi italiani. Maurizio Landini, segretario generale della CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro), rappresenta i sindacati e i lavoratori. È impegnato nella lotta per i diritti dei lavoratori, la giustizia sociale e la tutela dei servizi pubblici. Come detto, le opinioni degli italiani variano notevolmente a seconda delle loro convinzioni politiche, della loro esperienza personale e delle sfide che affrontano nella vita quotidiana.

Alcuni sono più in sintonia con Salvini, mentre altri simpatizzano con Landini. In ogni caso, entrambi i leader hanno un impatto significativo sul dibattito politico italiano. Ma dal punto di vista numerico, qual è il rapporto di forza fra i due leader? La Lega, che è partner fondamentale della coalizione di centrodestra, presenta un profilo dei propri elettori piuttosto simile a quello di Fratelli d’Italia. Alle ultime elezioni politiche, la Lega ha ottenuto il 66% di conferme rispetto al voto precedente, dimostrando che il suo elettorato si è fatto più mobile che in passato. In ogni caso, recentemente è tornata al 10% dei voti, dopo un periodo di sondaggi in crescita. La sua base elettorale conta circa quattro milioni di persone.

D’altro canto, secondo gli ultimi dati disponibili, a fine dicembre 2022, la CGIL aveva circa 5 milioni e 200 mila iscritti, registrando un saldo negativo di 177.000 iscritti persi in 4 anni. Questo calo del consenso è evidente anche nel contesto delle principali organizzazioni sindacali italiane, con la CGIL che ha registrato il maggiore decremento. Ma teniamo conto del fatto che, a simpatizzare con le posizioni della CGIL, è una fetta consistente dell’elettorato del PD, nonché una quota non marginale di quello del Movimento Cinque Stelle.

Considerando tutti questi elementi, in definitiva chi ha più forza (in termini di consenso potenziale) fra i due contendenti della settimana? La verità è che su questo scontro l’opinione pubblica italiana è praticamente spaccata a metà: una metà sta dalla parte di Salvini, l’altra metà dalla parte di Landini. Il primo (Salvini) catalizza buona parte dell’elettorato di centrodestra, il secondo (Landini) buona parte di quello dell’opposizione. I rapporti di forza fra i due leader sono quindi abbastanza equilibrati. Dovendo proprio fare una valutazione di dettaglio, in assenza di sondaggi sull’argomento, un’ipotesi di lavoro è che comunque vi sia una lieve differenza a favore di Matteo Salvini. Che però non deve sottovalutare la forza della grande macchina organizzativa della CGIL.