Scosamento di bilancio, su Affaritaliani.it il dibattito nel governo

Dibattito aperto nel governo e nella maggioranza sul prossimo scostamento di bilancio. "Servono 20 miliardi di euro da ripetersi ogni mese fino a fine pandemia. Totale di 80/100 miliardi come lo scorso anno", afferma ad Affaritaliani.it il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani.



Dovrà essere "di quanto serve", spiega sempre ad Affaritaliani.it il ministro M5S delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli. Sulla stessa linea il responsabile economico del Partito Democratico Antonio Misiani, ex viceministro dell'Economia, che ad Affaritaliani.it dice: "Quanto serve per aiutare famiglie, lavoratori e imprese". Claudio Durigon, sottosegretario leghista al Mef, taglia corto (sempre su Affaritaliani.it): "Non è al momento quantificabile".



Infine Stefano Fassina, deputato di Liberi e Uguali, ad Affaritaliani.it: "Almeno quanto quello di gennaio, ovvero 32 miliardi di euro".