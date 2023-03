Scuola, parte il progetto docente tutor: stanziati 150 milioni di euro

La scuola del merito: lo stanziamento da 150 milioni di euro andrà a valorizzare sia il personale sia gli studenti

“Con l’istituzione del tutor e del docente orientatore comincia la grande rivoluzione del merito”. A parlare così il ministro Giuseppe Valditara a seguito dell’incontro fra il ministero dell’Istruzione e del Merito e i sindacati di categoria. Durante il question time in Camera è stato presentato lo schema di decreto che prevede, con uno stanziamento di 150 milioni di euro nel 2023, l'istituzione di due figure professionali: il docente tutor e il docente orientatore. La prima è volta a sviluppare la personalizzazione del percorso di istruzione nelle scuole secondarie di secondo grado e la seconda a concretizzare l'attività di orientamento.

“Un modello di scuola virtuoso – ha spiegato Valditara – deve mettere in luce i talenti di ogni singolo studente. Per questo, con un significativo stanziamento di risorse, come ministero abbiamo deciso di puntare su figure professionali specializzate che saranno adeguatamente formate, selezionate e pagate. Il tutto in un confronto costante con le parti sindacali". Il provvedimento sarà ora sottoposto al parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.