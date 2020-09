Scuola, sei italiani su 10: via l'Azzolina. Trend pro-dimissioni in crescita

Sei italiani su dieci chiedono le dimissioni della ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina. E' il risultato del sondaggio realizzato in esclusiva per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab2101 e professore all'università Mercatorum, dove è docente di strategie delle ricerche di opinione e dei consumi. Il 59,8% del campione ritiene che la Azzolina debba lasciare il ministero contro il 40,2% che invece non chiede le dimissioni. La percentuale di favorevoli all'uscita dal governo della ministra M5S è leggermente più alta tra le donne (60,2%) mentre tra gli uomini si ferma al 59,4%. Il trend della richiesta di dimissioni della Azzolina è in costante crescita nel tempo: si è passati infatti dal 55,2% di fine agosto al 57,1% dell'11 settembre fino al 59,8% di oggi.



Secondo il 71,7% degli italiani, poi, la gestione della riapertura nazionale delle scuole non è stata la migliore possibile. Sì solo per il 28,3% del campione. Il 77,6% degli italiani dichiara di non sentirsi sicuro a mandare i propri figli nelle classi scolastiche. Risposta affermativa solo dal 22,4% del campione.



LE TABELLE CON I RISULTATI DEL SONDAGGIO