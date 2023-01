Scuola, Valditara: "Arriva il super-tutor: aiuterà gli studenti più difficili"

Scuola, Valditara: "Vanno stimolati anche i più bravi che si annoiano"

Il governo Meloni sta lavorando a diverse riforme, sul fronte dell'istruzione arrivano grosse novità. Il nuovo provvedimento che riguarda la scuola lo annuncia il ministro Valditara e sarà già in vigore dal prossimo anno scolastico. "L'insegnamento - spiega Valditara al Messaggero - va il più possibile personalizzato, proprio perché la scuola del merito di cui parliamo noi deve sviluppare i talenti individuali dei ragazzi, promuovendo le attitudini di ciascuno. Verrà introdotta la figura del docente tutor per ogni gruppo classe, il docente che dovrà avere una formazione particolare, ed anche essere pagato di più, e che dovrà in team con gli altri insegnanti seguire in particolare quei ragazzi con maggiori difficoltà di apprendimento ma anche di quelli molto bravi che magari in classe si annoiano e che hanno bisogno di accelerare".

"L'orientamento, inoltre, sarà un passaggio fondamentale - prosegue il ministro Valditara al Messaggero - perchè deve dare consigli ai giovani e alle famiglie sulle scelte più opportune sulla prosecuzione degli studi. Occorre cioè da una parte che la scuola sappia individuare le potenzialità dello studente, dall'altra è necessario recuperare informazioni dai territori per conoscere le concrete prospettive formative e occupazionali. La scuola deve far emergere le attitudini dei ragazzi, come l'arte socratica della maieutica. Ho firmato l'attribuzione di 700 milioni previsti nel Pnrr che attendevano di essere stanziati. Su mia indicazione abbiamo inoltre trovato altri 1,2 miliardi nelle pieghe del bilancio del ministero che serviranno per la riqualificazione delle scuole, la messa in sicurezza, l'abbattimento delle barriere architettoniche".