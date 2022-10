Senato, Casellati: "Meloni è pronta e il Cdx unito. Ora va aggiornato il Pnrr"

Senato, Casellati: "Il programma è unico, questa la nostra forza"

Il centrodestra si prepara a governare e anche dalla seconda carica dello Stato arrivano parole al miele per la futura premier Meloni. "Giorgia - dice la presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati alla Stampa - non ha bisogno di consigli. Certi risultati non arrivano per caso. In questi anni ha dato sempre prova di lucidità e di visione politica facendo crescere il suo partito non solo nei numeri ma anche nella qualità delle idee. Credo sia pronta per la grande sfida che l’attende. Il centrodestra ha già governato in passato mostrando coesione e capacità di sintesi. Il programma è unico. Per questo il 25 settembre scorso, gli italiani hanno premiato la nostra coalizione anche per la coerenza e la compattezza con cui si è presentata alle urne".

"La strada che abbiamo disegnato insieme - prosegue Casellati alla Stampa - è chiara e non ammette cambi di rotta, soprattutto in un momento così difficile. La prima cosa che dovrà fare il nuovo governo è quella di intervenire sul tema energetico. Occorre tutelare famiglie e imprese dal caro gas ed elettricità, incidendo su tutte le voci della bolletta, anche sui rilevanti costi non legati al consumo, come quelli che derivano da chi non paga. Gli italiani sono di nuovo allo stremo dopo il Covid, serve l’unità dell’Europa. Credo che, a questo punto, aggiornare il Pnrr al nuovo scenario macroeconomico dettato da guerra e inflazione sarà un’opzione obbligata".