Senato, mozione di sfiducia a Bonafede. Salvini: "E' del Centrodestra unito"

"Sono contento, perche' dopo ore e ore di lavoro, il centrodestra, compatto e unito ha trovato una posizione comune che e' stata depositata in Senato che prevede che il ministro Bonafede, dopo i mille errori fatti ne risponda. Lo annuncia Matteo Salvini nel corso di una conferenza stampa. "Non esiste che il ministro dica che e' sempre colpa degli altri. Almeno su questo - annota il leader della Lega - c'e' una posizione compatta, comune". Dunque, conferma Salvini, "e' stata depositata una mozione di sfiducia con le firme di tutto il centrodestra per l'evidente incapacita' del ministro".

Governo, Salvini: Conto anche su maggioranza per sfiducia a Bonafede - "Conto che anche dentro la maggioranza ci sia qualcuno che si sta ponendo le stesse domande. Perché non è una questione di destra o di sinistra: sono usciti dei delinquenti che dovrebbero stare in carcere a vita senza una motivazione plausibile e altri ne usciranno. Sono contento che si offra agli italiani la possibilità di andare oltre perché si è portata fin troppa pazienza". Così il leader della Lega Matteo Salvini, in conferenza, a proposito della mozione di sfiducia depositata in Senato dal centrodestra unito nei confronti del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede.

GIUSTIZIA, LA LEGA: “BONAFEDE MINISTRO INADEGUATO, PRESENTATA LA MOZIONE DI SFIDUCIA” - “La marcia indietro sulle scarcerazioni è solo l’ennesima dimostrazione della inadeguatezza di Bonafede che giustifica il nuovo provvedimento con la fine dell’emergenza coronavirus. Resta da chiedersi: se ci fosse una nuova ondata di contagi in autunno cosa accadrebbe?Il ministro non ha mai affrontato le problematiche del sistema penitenziario. Nelle carceri vige un’illegalità consentita: nello stesso momento in cui lo Stato vieta gli assembramenti, impone che nelle sue strutture, all’interno di ogni cella, restino confinati cinque o più detenuti.Abbiamo presentato una mozione di sfiducia perché oltre che inadeguato è un ministro assente: non interviene quando deve. La sua inerzia ha generato un caos permanente e inaccettabile: a pochi giorni dalla ripresa di tutte le udienze nessuno sa se e in che modo si celebreranno giacchè Bonafede si è limitato a delegare ogni decisione ai singoli uffici giudiziari, rendendo il sistema del tutto confuso in una fase delicata che impone, di contro, rigore organizzativo”. Lo dice la senatrice Giulia Bongiorno, responsabile del Dipartimento Giustizia della Lega.