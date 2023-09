Settimana lavorativa breve, Schlein veggente. Ma su dove trovare i soldi...

Schlein chiaroveggente sulla settimana lavorativa di quattro giorni. Ma brancola nel buio sui soldi per mantenere tutti...

Forse Elly Schlein ha capacità divinatorie. Con l'ultimo intervento: “favorevole ai 4 giorni a parità di salario” e se ha un po' di pazienza tutto questo probabilmente accadrà molto presto. Cosa voglio dire. Da tempo sui media e in tutte le sedi che conosciamo si discute dell'Intelligenza Artificiale, alcuni ritengono che sia la panacea a tutti i mali altri che sia il male assoluto e che porterà all'estinzione del genere umano, comunque sia oggi troviamo aziende altamente robotizzate e gestite dall'IA dove i dipendenti mediamente sono stati ridotti a volte di 1/3 a volte della metà o per fare un esempio: nella coltivazione estensiva esistono già macchinari che seminano e raccolgono senza l'aiuto di conduttori.

Che la Schlein sia di sinistra non v'è dubbio perché ragiona nei termini di una soluzione che possa portare beneficio solo ai dipendenti dimenticandosi che le aziende, con i loro fatturati e i loro profitti, erogano gli stipendi, pagano le tasse che servono allo Stato per corrispondere ai propri dipendenti il salario e non solo e per mantenere milioni di pensionati, quindi chi percepisce anche un solo euro lo deve al fattore economico nel suo complesso. Il problema nasce dallo sviluppo che potrà avere questo mondo economico (produzione e servizi) nel “mantenere” tutte quelle persone che un lavoro non ce l'hanno, per i più svariati motivi.

Probabilmente essendo chiaroveggente sa anche che tutte le persone, non occupate, potrebbero percepire il REDDITO UNIVERSALE ossia: un sostegno economico che oggi viene idealmente fissato in 1.800 euro al mese, ma dove lo trova il sostegno finanziario a questa eventualità? Suggerisco al momento di fare i passi necessari per intraprendere un cammino che porti da A a B in funzione del tempo che è necessario. Però nulla osta che in via preventiva si possa e/o si debba pensare ad uno sviluppo dell'economia diverso dall'attuale. Altre idee?