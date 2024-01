Sgarbi, ennesima 'grana' per Meloni. Pd-M5S-Avs: "Revoca del sottosegretario"

Monta l'ennesimo caso, l'ennesima grana, per Giorgia Meloni

Non bastavano Pozzolo e Delmastro, solo per fare due esempi. Ora anche Vittorio Sgarbi.



Pd, M5S, Avs hanno chiesto in aula alla Camera "la revoca immediata" del sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi. Intervenendo durante la seduta odierna, Irene Manzi del Pd, Antonio Caso del M5S ed Elisabetta Piccolotti di Avs, hanno tutti sottolineato infatti la "gravità" delle accuse nei confronti di Sgarbi, che risulta indagato per esportazione illecita di opere d'arte in un fascicolo aperto dalla procura di Imperia e i cui atti sono già stati trasmessi per competenza alla procura di Macerata.



A quanto si apprende, il Movimento 5 Stelle chiederà anche l'immediata calendarizzazione della mozione di revoca già depositata a Montecitorio.