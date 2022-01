Sicilia: votati i delegati per il Quirinale, Musumeci verso le dimissioni

Quirinale, il voto dei delegati in Sicilia/ Musumeci: "Non è un'offesa a me, ma alle istituzioni regionali"

L'Assemblea Regionale Siciliana ha votato per eleggere i suoi delegati per l'elezione del Capo dello Stato e il governatore Nello Musumeci, giunto solo terzo, sta pensando alle dimissioni. Musumeci, esponente di quota a Diventerà Bellissima, è stato eletto insieme a Gianfranco Miccichè (FI) e Nunzio Di Paola (M5S), ma non ha gradito le rotture nella maggioranza che si sono tradotte nel voto dei franchi tiratori. Il Presidente ha riunito i suoi assessori per esaminare la situazione, che dovrebbe sbloccarsi a breve: "Non posso non prendere atto dell'esito del voto espresso dall'Aula e del suo significato politico - ha detto - Se qualche deputato - vile e pavido - si fosse illuso, con la complicità del voto segreto, di aver fatto un dispetto alla mia persona, si dovrà ricredere. Perché il voto di questo pomeriggio - per la gravità del contesto generale - costituisce solo una offesa alle Istituzioni regionali, a prescindere da chi le rappresenta. Nella consapevolezza di avere ottenuto la fiducia del popolo siciliano, adotterò le decisioni che riterrò più giuste e le renderò note entro le prossime ventiquattro ore".

La marcia verso il Quirinale: altre quattro regioni scelgono i loro delegati

Oltre alla Sicilia, anche Marche, Sardegna e Valle d'Aosta hanno eletto i delegati per l'elezione del prossimo Presidente della Repubblica. A rappresentare le Marche saranno il governatore Francesco Acquaroli (FdI), il presidente del Consiglio regionale Dino Latini (Udc) e Maurizio Mangialardi (Pd). Per la Sardegna ci saranno i presidenti di Giunta e Consiglio regionale, Christian Solinas (Psd'Az) e Michele Pais (Lega), e il capogruppo del Pd Gianfranco Ganau. La Valle d'Aosta, cui secondo l'articolo 83 della Costituzione spetta un solo delegato, sara' invece rappresentata dal presidente della Giunta Erik Lavevaz (Union Valdotaine).