Siena, vittoria di Letta con il 49,92%. "Le elezioni rafforzano Draghi"

Con 292 sezioni scrutinate sul totale di 292 del collegio uninominale Toscana 12 per la Camera, il segretario del Pd Enrico Letta ottiene il 49,92% delle preferenze con 33.391 voti e vince le elezioni del collegio uninominale Toscana 12. Il candidato del centrodestra, Tommaso Marrochesi Marzi ha ottenuto il 37,83% pari a 25.303 voti. Ottimo il risultato del segretario del Partito Comunista Marco Rizzo (4,69%).

"Rimetto piede in Parlamento con una certa emozione, consapevole degli anni che ho vissuto fuori, è stata la campagna elettorale della mia vita, è un nuovo inizio per me. Non lo faccio per controllare truppe, i nostri parlamentari sono in grado di fare le scelte giuste, ci sarà un passaggio importante a febbraio sul Quirinale ma anche molti altri". Lo ha detto il segretario Pd Enrico Letta parlando con i giornalisti a Siena.

"Un grande successo per il centrosinistra", un risultato che "rafforza oggi l'Italia perche' rafforza il Governo Draghi". Cosi' il segretario del Pd, Enrico Letta, commenta da Siena l'esito delle elezioni comunali e il suo successo alle suppletive alla Camera nel collegio di Siena. "E' un dato importante per l'Europa perche' le grandi metropoli italiane hanno scelto l'Europa", ha aggiunto. Inoltre, l'esito delle urne, ha sottolineato Letta, dimostra che "la destra e' battibile, ha sbagliato campagna elettorale. Il centrodestra non c'e' piu', senza un grande federatore, senza Berlusconi non e' in grado di scegliere candidati vincenti".