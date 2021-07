"Silvio Berlusconi vittima del populismo giustizialista", parla Marina

Silvio Berlusconi torna centrale nella politica e a festeggiare non è solo la figlia Marina, intervistata da Il Giornale, ma anche "tanti italiani. Diciamo che Silvio Berlusconi è stato la vittima più illustre del populismo giustizialista che per anni ha intossicato l'Italia. Ma sono convinta che in molti oggi abbiano capito come l'incitamento all'odio contro mio padre sia stato dettato dal pregiudizio e dall'ostilità preconcetta di chi avversava le sue spinte al cambiamento. Perché il pensiero unico è un veleno, ammorba le vittime ma alla lunga anche gli avvelenatori".

Con i suoi governi, "mio padre ha fatto moltissimo. Avrebbe potuto fare ancora di più se solo un sistema malato non glielo avesse impedito, cercando di screditarlo in tutti i modi", aggiunge la manager che sottolinea come tra il padre e Draghi "c'è sintonia, e