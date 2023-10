Sindaci in rivolta contro la Manovra. Anche quelli di Cdx. Durissimo Brugnaro

Brugnaro: "La spending review per i comuni è sbagliata"

Scoppia la rivolta dei sindaci contro la Legge di Bilancio del governo Meloni per il prossimo anno. E a scendere in campo, in occasione dell'assemblea nazionale dell'Anci, sono solo i primi cittadini delle grandi città di Centrosinsitra, come Gualteri e Sala, ma anche della maggioranza di Centrodestra, come Brugnaro e Bucci.

Manovra: Gualteri, taglio a Comuni non sostenibile - Duro affondo del sindaco di Roma alla manovra, nel capitolo relativo ai tagli agli enti locali. "Questo taglio non e' sostenibile ne' corretto e va ritirato e modificato: e' molto pesante. A Roma abbiamo calcolato ben 25 milioni di tagli a cui va aggiunto il mancato adeguamento all'aumento di prezzi. I servizi che noi forniamo ai cittadini avranno cosi' un costo maggiore e questo puo' portare all'abbassamento della qualita' di vita dei cittadini", ha detto Roberto Gualtieri, intervenendo nel panel con gli omologhi di Milano e Venezia, Sala e Brugnaro, all'assemblea annuale dell'Anci, in corso a Genova. "Spero che Governo e Parlamento trovino un rimedio per questa misura che da' poco alle casse dello Stato e toglie tanto ai cittadini".

Manovra: Sala, 'soldi diminuiscono dobbiamo farci sentire' - "Non sono qui per lamentarmi sui bisogni che aumenteranno e i soldi che stanno diminuendo. Ma faccio un piccolo esempio. In termini d i trasporto pubblico Milano negli ultimi anni ha aumentato i chilometri del 10% e la quota parte del fondo è diminuita quasi del 10%, alla fine i conti non tornano più, quindi dobbiamo farci sentire per questo e proporre anche maggiore responsabilizzazione, perché alla fine i cittadini vengono da noi sindaci". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala parlando all'assemblea dell'Anci a Genova.

Brugnaro, la spending review per i comuni è sbagliata - "Spending review per i comuni? Penso che sia una scelta politica sbagliata". Così Luigi Brugnaro sindaco di Venezia, intervenendo all'assemblea nazionale dell'ANCI in corso a Genova. "E spiego: non è sbagliato fare dei tagli ma negli ultimi anni abbiamo vissuto aumenti che firma lo Stato come quello delle bollette elettriche dei contratti nazionali. Aumenti che poi noi dobbiamo pagare. Siamo vittime di questi aumenti e sono tre anni che non è stato fatto nulla anche considerando che bisogna poi sommare l'inflazione" ha spiegato Brugnaro. "Io - ha aggiunto Brugnaro - quello che contesto non è l'idea che bisogna asciugare i conti dello Stato ma che non si può scaricare tutto sui sindaci con il rischio che domani possano diventare ulteriori balzelli e invece ho già sentito dire che potremmo aumentare la tassa di soggiorno". Secondo Brugnaro i conti si possono migliorare: "Quando sono diventato sindaco Venezia aveva 800 milioni di debito ora meno di 700. Abbiamo ridotto di 100 milioni, magari non prenderò voti ma lo faccio per etica. E come lo facciamo noi lo possono fare anche i ministeri. Per questo dico che non è una questione di parte politica. Noi da questa sala dobbiamo dare un'idea di futuro del nostro paese".

Manovra, sindaco Genova: lottiamo per evitare tagli a enti locali - "E' una bozza e lavoreremo per correggerla. Lotteremo per far sì che questo non avvenga". Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci, commentando i tagli agli enti locali previsti nella bozza di manovra, a margine dell'assemblea nazionale dell'Anci in corso nel capoluogo ligure.