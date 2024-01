Sindaco di Bergamo, confermata l'esclusiva di Affari: Pezzotta candidato Cdx

Elezioni amministrative di Bergamo, confermata l'esclusiva di Affari: Andrea Pezzotta candidato sindaco per il Cdx

Habemus maiorem candidatum (abbiamo il candidato sindaco) anche nel campo del cdx. La nostra esclusiva di una settimana fa, si è concretizzata oggi nel primo pomeriggio di ieri con un comunicato stampa congiunto dei responsabili della coalizione di Cdx.

”L’odierna riunione dei coordinatori regionali lombardi del centrodestra - Carlo Maccari (Fratelli d'Italia), Fabrizio Cecchetti (Lega), Alessandro Sorte (Forza Italia) e Alessandro Colucci (Noi Moderati) - ha condiviso, all’unanimità, il nome dell’avvocato Andrea Pezzotta quale candidato unitario del Centrodestra per le prossime elezioni amministrative per il Comune di Bergamo, con l’unanime convinzione che si tratti della figura più indicata per vincere le elezioni e garantire alla città di Bergamo il miglior sindaco possibile”.

Dopo mesi di trattative, spartizioni del territorio provinciale e regionale, Bergamo ha deciso di oltrepassare i dissidi interni al cdx a livello nazionale e affidare all’avvocato, civico, centrista Andrea Pezzotta le speranze di riconquistare la giunta comunale dopo 10 anni di dominio incontrastato di Giorgio Gori che era riuscito nell’impresa di attirare molti voti proprio dall’area moderata liberale di Forza Italia. Ad attendere il novello Pezzotta alla battaglia per la poltrona di sindaco, ci sarà la ben più esperta e navigata candidata di csx Elena Carnevali già in campagna elettorale da settimane con numerose iniziative territoriali.

I DUBBI. Tra una settimana Forza Italia andrà a congresso (sabato 20 alla Fiera di Bergamo ore 15,30), per nominare il responsabile provinciale, con Umberto Valois unico candidato uscente, poi inizierà a tutti gli effetti una campagna elettorale in cui servirà dispiegare tutte le forze per una partita che si preannuncia in salita e molto difficile. I dubbi che serpeggiavano tra le file degli azzurri che avevano da mesi presentato 4 candidati (diventati poi tre con il ritiro del bravo e agguerrito Giorgio Jannone), non sono stati del tutto dissipati, perchè per fare campagna elettorale e soprattutto il sindaco, serve un lavoro h24, cosa che Pezzotta, per via della sua professione di avvocato, non potrà di certo garantire a differenza della candidata del csx Elena Carnevali che ha fatto della politica una professione da anni.

FdI insiste nel far passare Pezzotta come un candidato vicino a Forza Italia per via del suo passato come assessore nella giunta Tentorio, ma giustamente il responsabile regionale Sorte e i dirigenti locali, non intendono prendere in mano la patata bollente, ribadendo invece che è si un candidato di tutti, ma scelto dal partito di maggioranza della coalizione.

TERZO POLO. La vera sfida però sarà quella di convincere il terzo polo a passare nel proprio campo. Carnevali anche oggi ha lanciato un appello ad allargare la coalizione a Italia Viva e Azione soprattutto dopo il rifiuto del M5S che ha deciso di andare da soli come kamikaze in mare aperto con un proprio candidato.

Riuscirà Pezzotta civico moderato liberale a coinvolgere i centristi, oppure prevarranno le logiche nazionali con una base di IV e Azione più vicini al Centro/sinistra?

Preparate i pop corn, inizia il gioco.