Sondaggi, schiaffo al governo: il 55% dice stop armi all'Ucraina

Armi all'Ucraina, netta maggioranza degli italiani contro le decisioni del governo Meloni

Schiaffo della maggioranza degli italiani al governo e in particolare alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al ministro della Difesa Guido Crosetto. Proprio mentre in Parlamento si esamina il sesto decreto che autorizza l'invio di armi all'Ucraina, il sondaggio realizzato per affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01, disegna un quadro preciso e chiaro: il 54,8% deli italiani è contrario al rifinanziamento delle armi a Kiev. Il dato è addirittura in crescita dell'1,6% rispetto a un analogo sondaggio del 10 novembre 2022. Solo il 45,2% del campione è favorevole all'invio di armi italiane all'Ucraina.

Risale leggermente la fiducia in Giorgia Meloni ora al 52,1%. Tra i partiti - vedi la tabella sotto - torna a crescere Fratelli d'Italia, sostanzialmente stabile la Lega, in ripresa Forza Italia e Pd, calano ancora i 5 Stelle mentre continua a correre il Terzo Polo Calenda-Renzi che ora ha raggiunto il Carroccio di Matteo Salvini.