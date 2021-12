Sondaggi, cdx alle urne vincente in tutti i casi. Sinistra legata ai centristi

Sondaggi, la sinistra sempre sconfitta. Unica speranza Renzi e Calenda

I partiti di maggioranza e di opposizione adesso hanno solo un obiettivo politico in testa, l'elezione del nuovo presidente della Repubblica, momento cruciale per definire i futuri scenari. Da un sondaggio Ipsos - si legge sul Corriere della Sera - emerge un quadro in caso di elezioni anticipate piuttosto chiaro, con numeri ben definiti. Ma c'è un fattore che potrebbe creare nuove dinamiche inaspettate, il peso dei centristi. Il primo scenario considerato fa registrare la netta affermazione della coalizione di centrodestra (Lega, FdI e FI) su quella giallorossa (Pd, M5S e una lista Sinistra italiana-Art.1): 211 seggi a 169 alla Camera e 104 a 84 al Senato. I restanti seggi attribuiti su base proporzionale sarebbero assegnati a due ipotetiche liste «centriste», nate dall’aggregazione di Azione e +Europa la prima e la seconda da Italia viva, Coraggio Italia e Noi con l’Italia.

Il secondo scenario - prosegue il Corriere - prevede la presenza di una coalizione composta da Forza Italia alleata alle due liste «centriste». In questo caso si otterrebbe un pareggio tra la coalizione giallorossa accreditata di 182 seggi alla Camera e 90 al Senato e quella tra Lega e FdI che si attesterebbe a 181 seggi alla Camera e 91 al Senato. Ago della bilancia la coalizione di centro che otterrebbe 35 deputati e 16 senatori. La coalizione «classica» avrebbe un forte vantaggio sui giallorossi, margini stretti contro un’alleanza più ampia di centrosinistra. Un ipotetico listone centrista con dentro Forza Italia porterebbe a un pareggio tra i poli e sarebbe decisivo in Parlamento. Dalle Europee la Lega ha perso due elettori su cinque, andati soprattutto a Fratelli d’Italia. Forte anche il ricambio dei voti nella base M5s.

