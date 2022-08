Sondaggi, Conte aggancia Salvini. Azione-Iv superano Fi. ItalExit è al 3%

Sondaggi, Fdi sempre in testa con il 24,6%, il Pd al 23,1%

Le elezioni politiche si avvicinano sempre di più e aumenta anche la preoccupazione degli italiani per la crisi in atto. Lo scontro con la realtà che si registra è molto duro: almeno 1 italiano su 2 - si legge sulla Stampa che riporta un sondaggio di Euromedia Research - segnala l’aumento generale dei prezzi (47,4%) e la crisi energetica (45,7%) come problemi più importanti seguiti da lavoro e occupazione (40,5%). Il 35,1% degli italiani vorrebbe che il futuro governo si concentrasse sulla ripresa economica nazionale mentre il 33,2% sull’aumento delle forniture di luce e gas per evitare possibili razionamenti. Stando all'ultimo sondaggio, le intenzioni di voto degli italiani stanno subendo modifiche significative nell'ultimo periodo. Fratelli d’Italia è il primo partito con il 24,6% dei consensi segue il Pd con il 23,1%. Lega (12,5%) e Movimento 5 Stelle (12,3%) viaggiano fianco a fianco con la differenza che mentre il partito di Conte è in rimonta quello di Salvini cede consensi.

Un altro dato interessante - prosegue la Stampa - mette in evidenza il confronto che vede un testa a testa tra FI (7.0%) e Azione-Italia Viva (7,4%). La novità espressa dal partito di Carlo Calenda e Matteo Renzi appare oggi maggiormente rinvigorita di fronte ad un partito, quello di Forza Italia, che deve affrontare una campagna elettorale da outsider di coalizione. La creatura di Paragone, ItalExit, è molto vicina alla soglia del 3.0% in odore di poltrone. Molto è ancora in gioco e i partiti e i loro leader stanno affilando le “armi”, a volte modificando anche i loro obiettivi, in vista degli ultimi 15 giorni di campagna elettorale quando anche gli indecisi saranno costretti a fare le loro scelte definitive.