Sondaggi, Fdi scavalca la Lega. E 2 italiani su 3 sono per il modello Macron

Sondaggi, Fdi scavalca la Lega. E 2 italiani su 3 per il modello Macron

L'emergenza Coronavirus in Italia continua senza sosta. Preoccupa il dilagare della variante delta e l'incertezza sulla campagna vaccinale, che ha subito un forte rallentamento dovuto a diversi fattori, dalle vacanze alle incertezze sul mix di sieri al rifiuto a sottoporsi all'iniezione. Il presidente francese Macron ha lanciato l'iniziativa del green pass obbligatorio per muoversi quasi ovunque. La proposta - secondo un sondaggio di Euromedia Research pubblicato sulla Stampa - piace a due italiani su tre, che sarebbero favorevoli ad adottare la stessa misura. Ben il 68,4% approva il modello e il consenso è trasversale, anche gli elettori di Salvini e Meloni sono d'accordo.

Nel caso - prosegue la Stampa - dovesse entrare in vigore una simile restrizione tra i resilienti uno su due rinuncerebbe alla frequentazione di locali ed eventi pubblici (53,2% del 25,5% che si tradurrebbe in un 13,6% sul totale della popolazione), l’11,2% si adeguerebbe facendo tamponi all’occorrenza (2,9% sul totale della popolazione) e il 10,1% (2,5% sul totale della popolazione) cederebbe il braccio al vaccino per poter continuare ad avere una vita pubblica.

Tra i partiti, invece, tutto appare stabile di settimana in settimana, nessun terremoto a parte le divisioni nel Movimento 5 Stelle (14,3%) che in un mese ha perso solo il 20%. Il partito di Giorgia Meloni cresce di pochi punti decimali condividendo con il Partito Democratico e la Lega l’intervallo tra il 19.0% e il 21.0%, ma per la prima volta si porta in testa. Tutto appare statico, se pur in movimento. La politica è costretta così a mostrare le proprie fragilità, perché nessun leader vuole cedere il passo e andare ad un compromesso... Più che di resilienza servirebbe un piano di anti-fragilità