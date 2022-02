Sondaggi, Fdi vola al primo posto. Crollo drammatico della Lega, risale Renzi

Sondaggi, Meloni in testa, crolla Salvini. Male anche Conte

L'elezione del presidente della Repubblica ha provocato uno scossone in tutti i partiti. Il centrodestra come coalizione è andato in frantumi e il M5s è vicino alla scissione. Ma c'è chi ne ha tratto maggior beneficio dall'effetto Colle, lo indicano i sondaggi di Euromedia Research pubblicati sulla Stampa. Secondo l'istituto di ricerca di Alessandra Ghisleri, infatti, a godere di più in termini elettorali dopo la partita sul Quirinale è stata Giorgia Meloni, drammatico il crollo di Matteo Salvini. Male anche il M5s e Forza Italia. Risale Italia Viva.

Fratelli d'Italia - prosegue la Stampa - in due settimane guadagna il 2.2% arrivando al 21.1% e diventa il primo partito a scapito della Lega di Salvini che perde l’1.8% registrando il 16.7% dei consensi e scende al terzo posto. Nel centro destra anche Forza Italia (7.4%) paga lo scotto lasciando quasi un punto percentuale nel campo del non voto. Anche nell’area del centro sinistra il Pd di Enrico Letta perde lo 0.8% attestandosi al secondo posto al 20.8%. Non meglio il M5s che nella confusione generale riesce a mantenere il 14.2% perdendo solo lo 0.2%. Anche Azione di Carlo Calenda perde lo 0.7% ritrovandosi al 4.1%, mentre Italia Viva lo guadagna ritornando al 3.0%. Fiducia nei leader: Meloni sempre al primo posto con il 32,3%. La leader di Fdi e Renzi sono gli unici a guadagnare consensi personali dopo l'elezione del Capo dello Stato.

