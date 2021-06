Sondaggi, Fratelli d'Italia sorpassa il Pd. Forza Italia giù. Mentre Lega-Pd..

Sondaggi, Fratelli d'Italia supera il Pd: Giorgia Meloni mette la freccia su Enrico Letta

Fratelli d’Italia supera il PD nella media sondaggi elaborata della settimana 30 maggio - 5 giugno elaborata da Termometro Politico (seguendo le rilevazioni di sette istituti SWG, Termometro Politico, Tecnè, Noto, Piepoli, Euromedia, EMG). Fdi di Giorgia Meloni ha dunque operato il sorpasso sul Partito Democratico guidato da Enrico Letta: 19,1% contro 18,7%. Analizzando i vari sondaggi, Fratelli d'Italia ha una 'forchetta' che va dal 20% (SWG) al 18% (Piepoli). Il Pd ha un trend simile (20% di Termometro Politico e 18% di EMG e Noto).

Sondaggi, Lega di Salvini al comando. M5S, leggero rimbalzo con Giuseppe Conte

La Lega di Matteo Salvini è sempre il primo partito nei sondaggi con il 21,6% in media e oscilla tra un picco massimo del 22,4% (Termometro Politico) e minimo del 21% (Tecnè). Lega, Fratelli d'Italia e Pd sul podio dei partiti politici. Al quarto posto resta il Movimento 5 Stelle che ha un leggero rimbalzo e sale al 16,3%. Il M5S di Giuseppe Conte e Luigi Di Maio però secondo Piepoli vola al 17,5%, mentre il sondaggio di TP lo dà al 15,7%.

Sondaggi, Forza Italia cala: Silvio Berlusconi sotto al 7%

Forza Italia giù: gli azzurri di Silvio Berlusconi sono sotto al 7% per la prima volta da novembre. Va però detto che a fronte di un 6,2% di Termometro Politico, Tecnè colloca il partito al 9%. A seguire, gli ex membri di Liberi e Uguali invece vanno al 3,3%, vivendo quindi un calo rispetto alla scorsa settimana. C’è invece un rimbalzo per Italia Viva, che è al 2,4%. Mentre Azione va sotto il 3%.