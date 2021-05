Sondaggi, la Lega tocca un nuovo minimo: ecco quali partiti crescono

La settimana dal 26 aprile al 2 maggio mette a confronto le rilevazioni di 7 istituti: SWG, Termometro Politico, Tecnè, EMG, Piepoli, Ipsos, Index

La Lega tocca un nuovo minimo, è al 21,9%. Questi in sintesi i dati dell'ultima media sondaggi elaborata da Termometro Politico.

Nell’ultima settimana non vi sono state enormi novità dal versante delle intenzioni di voto. È però continuato lo stesso trend in atto da alcuni mesi e che vede la Lega calare lentamente ma in modo quasi costante ritornando ai valori del 2018.

Il partito di Salvini negli ultimi 7 giorni è sceso al 21,9%, perdendo altri decimali rispetto alla settimana precedente. Non si è però verificato un aumento parallelo di Fratelli d’Italia, che è sempre al 18,1%, mentre Forza Italia guadagna uno 0,1% portandosi al 7,2%.

Nel centrosinistra migliora marginalmente il PD, che va al 19,2%, ma non il Movimento 5 Stelle, che rimane fermo al 17,1%. Buone notizie invece per Italia Viva, che passa dal 2,2% al 2,5%, grazie a EMG che come sempre è molto generoso con il partito di Renzi. Bene anche gli ex partiti di LeU, che vanno dal 3,3% al 3,4%. Stabile invece Azione al 3,2%.