Lega in netto rialzo nell'ultimo sondaggio Swg. Il partito di Matteo Salvini sale in sette giorni dal 30,2 al 31% mentre il Partito Democratico in una settimana più di un punto percentuale e scivola dal 20,3% al 19,2. Balzo del M5S dal 13,8% del 23 marzo al 14,9 del 30 marzo. Fratelli d'Italia guadagna mezzo punto e passa dall'11,8% al 12,3. Forza Italia al 5,8% (era al 5,7). Sinistra-Mdp-Articolo 1 e Italia Viva al 3,3%.