Sondaggi, Lega di Salvini sale. Giù Giorgia Meloni con Fratelli d'Italia e...

Sondaggi, Lega di Matteo Salvini sale. Pd di Letta tiene botta

La Lega di Matteo Salvini cresce secondo gli ultimi sondaggi di Termomentro Politico. Il Carroccio si conferma primo partito italiano: sfiora l 23% piazzandosi per la precisione al 22,8%. Il Pd di Enrico Letta? Tiene il passo, ma segue a 3 punti esatti di distacco e per poco non tocca quota 20%: per il Partito Democratico questa settimana il trend è del 19,8%.

Sondaggi, Fratelli d'Italia? Scende Giorgia Meloni. M5S... i numeri

Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni accusa un leggero calo nei sondaggi di Tp: 18,9% per Fdi, comunque terzo partito italiano, mentre il Movimento 5 Stelle si porta al 16,4%. Il distacco dal 'podio' dei partiti politici per il M5S è dunque di due punti e mezzo.

Sondaggi: Forza Italia, Azione di Calenda, Italia Viva e... I trend politici

Tra gli altri partita da segnalare la lieve discesa di Forza Italia: gli azzurri di Silvio Berlusconi perdono tre decimi e scivolano al 6,2%. Azione di Carlo Calenda è al 3,1%, quindi la Sinistra al 2,8% e Italia Viva di Matteo Renzi al 2,6%. Verdi e +Europa si equivalgono (1,3%). Chiude il Partito Comunista con l'1%.