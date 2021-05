Sondaggi, Lega e Fratelli d'Italia mai così vicini: Salvini-Meloni ai minimi. E il Pd..

Sondaggi, Lega di Salvini in calo. Sale il Pd di Enrico Letta

Lega di Matteo Salvini sotto del 22% nella supermedia dei sondaggi Youtrend del 6 maggio 2021 (Istituti considerati: EMG, Ipsos, SWG, Tecnè). Per la prima volta da tre anni. Il Carroccio sarebbe al 21,8% (mezzo punto rispetto a due settimane fa). Il Partito Democratico di Enrico Letta? In crescita, al 19,4% (su di 6 decimi di punto in quindici giorni).

Sondaggi, Fratelli d'Italia mai così vicina alla Lega di Salvini

Ma la notizia è rappresentata dai numeri di Fratelli d’Italia che vanta una percentuale record: 18,4% (+0,5 punti). Fdl è a 3,4 punti dalla Lega (e a un punto dal Pd). Giorgia Meloni non è mai stata così vicina a Matteo Salvini. Scende il Movimento 5 Stelle, in calo di mezzo punto al 16,4%, e Forza Italia, stabile al 7,6%. Quindi Azione di Calenda (3,2%), Italia Viva e Sinistra Italiana al 2,4%, Verdi (1,7%), Articolo 1-Mdp e +Europa (1,4% per entrambi).

Sondaggi, governo Draghi perde 4 punti da febbraio

Le forze politiche che sostengono il Governo Draghi? Secondo i calcoli della supermedia dei sondaggi by Youtrend sono il 74,4% dei consensi (4 punti in meno rispetto a febbraio quando l'Esecutivo è partito). "La componente giallo-rossa della maggioranza (37,2%) continuerebbe in ogni caso a essere più rilevante rispetto a quella del centrodestra “di Governo” (30,2%)", spiegano da Youtrend.