Sondaggi: Lega, Salvini che botta. Fdi, Giorgia Meloni vola. Pd-M5S.. I NUMERI

Sondaggi, Lega di Matteo Salvini giù. Pd di Enrico Letta, lieve crescita

La Lega di Matteo Salvini perde mezzo punto nei sondaggi e scende al 22,4%. Il Pd di Enrico Letta ne approfitta ma non troppo: cresce dello 0,1%, sale al 18,8% ora il distacco tra Partito Democratico e Carroccio è appena sopra i tre punti e mezzo. Sono i dati della Supermedia dei sondaggi del 15 aprile 2021 realizzata da YouTrend per AGI.

Sondaggi, Fratelli d'Italia sale. Giorgia Meloni si avvicina al Pd. M5S al 17%

Se la Lega scende, ci pensa Fratelli d'Italia a tenere alta la bandiera del centrodestra: Fdl guadagna lo e tocca il 17,4%. Giorgia Meloni è sempre più vicina al Pd (meno di un punto e mezzo) e guadagna terreno su il M5S che comunque registra un trend lievemente positivo nei sondaggi e arriva al 17% (+0,1%). Complessivamente i primi 4 partiti italiani sono sempre più vicini: tra la Lega prima e il Movimento 5 Stelle il distacco è di soli 5,4 punti.

Sondaggi, Forza Italia bene: Silvio Berlusconi sale. Ok Azione di Calenda

Bene Forza Italia. Per Silvio Berlusconi e i suoi azzurri il 7,7% (+0,2%). Dietro stesso trend per Azione di Calenda (3,5% e due decimi in su), mentre Italia Viva di Matteo Renzi è stabile al 3,1%. Da notare una certa crescita dei Verdi, mentre cala Art.1-MDP, partito del ministro Speranza (e forse le recenti polemiche hanno contribuito a questo indebolimento). In linea con il "raffreddamento" dei giudizi degli italiani verso Mario Draghi e il suo Governo (rilevato da tutti gli istituti), inizia a calare anche il consenso complessivo ai partiti di maggioranza, che scende sotto il 77% - anche se in questa fase il calo appare ascrivibile quasi interamente alla flessione della componente di centrodestra, e della Lega in particolare.

Sondagg, Lega scende. Fratelli d'Italia e Forza Italia recuperano. PD-M5s benino

Lega 22,4 (-0,5)

PD 18,8 (+0,1)

FDI 17,4 (+0,3)

M5S 17,0 (+0,1)

Forza Italia 7,7 (+0,2)

Azione 3,5 (+0,2)

Italia Viva 3,1 (=)

Sinistra Italiana 2,3 (+0,1)

Verdi 1,8 (+0,4)

Art.1-MDP 1,5(-0,4)

+Europa 1,5 (=)

SUPERMEDIA AREE PARLAMENTO

Maggioranza Draghi 76,6 (-0,5) di cui: - giallorossi (PD-M5S-MDP) 37,4 (=) - centrodestra (Lega-FI-Toti) 31,2 (-0,5) - centro liberale 8,0 (=) Opposizione dx (FDI) 17,4 (+0,3) Opposizione sx (SI) 2,3 (+0,1)

SUPERMEDIA COALIZIONI POL18

Centrodestra 48,7 (-0,1) Centrosinistra 26,9 (+0,2) M5S 17,0 (+0,1) LeU 3,9 (-0,1) Altri 3,5 (-0,1)