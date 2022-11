Sondaggi: Meloni-Conte, la crescita di Fdi-M5S non si ferma. Pd perde terreno

Sondaggi, M5S di Conte accelera e stacca il Pd di Letta

Il sorpasso del Movimento 5 Stelle sul Pd, registrato per la prima volta la scorsa settimana, si conferma. Il M5S a guida Giuseppe Conte continua a viaggiare forte e, secondo i sondaggi della Supermedia Youtrend/Agi, guadagna mezzo punto superando nettamente la barriera del 17% (a quota 17,4). Numeri che portano a uno strappo sul Pd di Enrico Letta. I Dem sono in lieve calo e passano al 16,8% (-0,1).

Sondaggi, continua la corsa di Fratelli d'Italia della Meloni

L'alto dato importante della settimana è la nuova crescita di Fratelli d'Italia. Il partito della premier Giorgia Meloni continua a riscuotere successo e passa il 29% (29,2%, +0,3%).

Sondaggi, la Lega di Salvini allunga sul Terzo Polo di Calenda-Letta

Notizie incoraggianti dalla Supermedia dei sondaggi anche per la Lega di Matteo Salvini, che sale all'8,7%, guardagnando sul Terzo Polo di Renzi-Calenda (che arretra al 7,8%). Sale anche Forza Italia di Silvio Berlusconi (quasi al 7%) Per le liste minori invece non si registrano variazioni significative.

Sondaggi, Fratelli d'Italia comanda, poi M5S e Pd. Lega davanti a Terzo Polo e Forza Italia

FDI 29,2 (+0,3)

M5S 17,4 (+0,5)

PD 16,8 (-0,1)

Lega 8,7 (+0,3)

Terzo Polo 7,8 (-0,2)

Forza Italia 6,9 (+0,3)

Verdi/Sinistra 3,7 (-0,1)

+Europa 2,5 (-0,2)

Italexit 2,3 (-0,1)

Unione Popolare 1,6 (-0,1)

Noi Moderati 1,0 (-0,1)

SONDAGGI, LA SUPERMEDIA DELLE COALIZIONI 2022

Centrodestra 45,7 (+0,8)

Centrosinistra 23,6 (+0,2)M5S 17,4 (+0,5)

Terzo Polo 7,8 (-0,2)

Italexit 2,3 (-0,1)

Altri 3,2 (-1,2)

Le le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia di due settimane fa (10 novembre 2022).

NOTA: La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 10 al 23 novembre, è stata effettuata il giorno 24 novembre sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Demopolis (data di pubblicazione: 23 novembre), Demos (12 novembre), EMG (21 novembre), Euromedia (17 novembre), Noto (10 novembre), Piepoli (11 novembre), SWG (14 e 21 novembre) e Tecnè (12 e 19 novembre). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale sondaggipoliticoelettorali.it