Sondaggi: Meloni o Schlein? Risultati cambiati. Una sale, una scende. I dati

Il governo italiano dovrebbe fare di più per fermare gli sbarchi degli immigrati clandestini. E' questa l'opinione della netta maggioranza dei cittadini come dimostra il sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01. Il 62,2% del campione chiede una stretta all'esecutivo mentre solo il 37,8% degli italiani ritiene che gli immigrati vadano accolti sempre e comunque.



Nella sfida diretta tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein, la presidente del Consiglio guadagna mezzo punto rispetto a settimana scorsa e sale al 60,8%. La segretaria del Partito Democratico scivola al 39,2%. Resta sopra il 30% Fratelli d'Italia, ancora in rialzo la Lega mentre il Pd balza al 18%. Nuovo tonfo dei 5 Stelle al 15,6%. Terzo Polo in crescita all'8,9%.

