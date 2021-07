Sondaggi Milano: Sala vicino alla vittoria al primo turno, Bernardo non sfonda

Elezioni a Milano, sondaggio: Beppe Sala vicino alla vittoria al primo turno, Luca Bernardo in calo rispetto a quando.... lo sfidante di centrodestra non c'era

Elezioni a Milano: il sondaggio realizzato da Winpoll per Scenari Politici vede Beppe Sala, Sindaco di centrosinistra che si candida per un secondo mandato, al 48,3%. Il suo principale competitor, Luca Bernardo del centrodestra, si ferma al 39,6%.





Per il primo cittadino meneghino, secondo questi dati, c’è quindi una concreta possibilità di aggiudicarsi la vittoria già al primo turno, dato non scontato visto lo storico di tali rilevazioni.

Nel 2016 Sala vinse su Stefano Parisi al ballottaggio, così come cinque anni prima Giuliano Pisapia ebbe bisogno di due tornate per scalzare Letizia Moratti, dopo oltre due decenni di governo cittadino ininterrotto da parte del centrodestra. Già così, furono due imprese storiche e contro i pronostici.

E’ noto che Sala riesce a intercettare un consenso personale che va oltre il perimetro della coalizione che lo sostiene, ma nelle ultime settimane erano stati diffusi dei sondaggi che davano il centrodestra milanese in fortissima risalita, se non in leggero vantaggio.

Questo, paradossalmente, succedeva prima che il centrodestra giungesse alla scelta del suo candidato sindaco, che, come tutti sanno, è stata piuttosto lunga e tormentata. Evidentemente, l’esordiente Bernardo non è ancora riuscito a far breccia nel cuore dei milanesi e, al contrario, le polemiche degli scorsi giorni sul suo porto d’armi, anche in ospedale, non gli hanno fatto bene: ora che il candidato c’è, il consenso del centrodestra è in calo, seppure leggero.





Nota metodologica sul sondaggio

Soggetto committente: Scenari Politici

Soggetto realizzatore: Winpoll

Periodo di realizzazione interviste: 15-27 luglio 2021

Popolazione di riferimento: popolazione milanese, maschi e femmine dai

18 anni in su, segmentato per sesso, età, titolo di studio,

proporzionalmente all’universo della popolazione milanese

Metodo di campionamento: ponderato per genere, fasce di età, ed

intenzioni di voto alle ultime europee

Metodologia delle interviste: cati - cawi

Numero di interviste: 800 completate, 2.876 rifiuti/non risp

Margine di errore con intervallo di confidenza al 99%: 2,7%