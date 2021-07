Sondaggi, governo e partiti, chi sale e chi scende. Molti colpi di scena

La fiducia nel presidente del Consiglio Mario Draghi resta "elevatissima" al 71%, mentre il gradimento nel governo è stabile al 64%. Sono i principali dati delle stime realizzate da Eumetra oggi, lunedì 26 luglio, e diffuse in esclusiva da Affaritaliani.it. "Alla base della fiducia nel premier - spiega Renato Mannheimer - c'è la sua capacità di prescindere dai partiti. Il consenso di Draghi è inversamente proporzionale alla sfiducia nella classe politica, quindi è molto alto".

Per quanto riguarda i partiti, i dati di Eumetra danno la Lega di Matteo Salvini e Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni pari al 20%, con il Partito Democratico un punto indietro al 19%. Il Movimento 5 Stelle, staccato con il 15%. In lieve rialzo Forza Italia all'8%. Azione di Carlo Calenda al 3% e Italia Viva di Matteo Renzi al 2%. Altri partiti complessivamente al 13%. "Con qualsiasi legge elettorale vincerebbe senza alcun dubbio il Centrodestra, ovviamente se fosse unito visto che continuano a litigare", sottolinea Mannheimer.

Infine il Green Pass. Stando al sondaggio Eurmetra, il 68% degli italiani approva la misura decisa dal governo e sostenuta con forza dal premier Draghi per contenere la diffusione del Covid e in particolare della variante Delta. Contrario il 25% del campione, non so il 7%.