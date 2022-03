Sondaggi politica, Fratelli d'Italia primo partito. Lega in calo, crollo M5s

Ultimi sondaggi, Fratelli d'Italia vola: primo partito. Lega in calo ma coalizione saldamente in testa

Dati interessanti dal nuovo sondaggio a cura di Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera. La variazione di maggiore rilievo, si legge sul Corriere "è costituita dal significativo aumento di Fratelli d’Italia (+1,8%) che con il 21,5% dei consensi si colloca al primo posto sorpassando il Partito democratico fermo al 20,7%. Al terzo posto troviamo la Lega (17,5%) che arretra di 0,5%, seguita dal Movimento 5 Stelle (in flessione di 0,9%) che si attesta al 14,5%, toccando il punto più basso degli ultimi 2 anni. Quindi Forza Italia, stimata all’8,1% (-0,8%), che dopo la crescita fatta registrare negli ultimi mesi siriporta sui valori dello scorso autunno".

E ancora: "Da segnalare la graduale crescita di Italexit di Gianluigi Paragone (oggi stimata al 2,3%), la flessione dei due partiti a sinistra del Pd e soprattutto la quota di astensionisti e di indecisi (40,6%) che si mantiene molto elevata e da gennaio è stabilmente al di sopra del 40%".

Ultimi sondaggi, tra i leader Meloni scavalca Conte. Cala Salvini

Come scrive Pagnoncelli, "sulla base di queste stime il centrodestra (composto da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia) con il 47,1% guadagna lo 0,5%, aumentando il già netto vantaggio sul centrosinistra (31,2%) come pure su un’alleanza giallorossa (38%, in flessione di 1,4%) e ritornando a prevalere sul «campo largo» (45,7%, in flessione di 1,1%)". Per quanto riguarda l'apprezzamento dei leader il sondaggio di Pagnoncelli fa segnare qualche cambiamento, "a partire da Giorgia Meloni (indice di gradimento pari a 37) che scavalca al primo posto Giuseppe Conte (stabile a 36), in virtù dell’aumento di un punto rispettoafebbraio. Da notare il calo di tre punti di Matteo Salvini (attualmente a 24, il valore più basso dal 2016 ad oggi) dopo la vicenda della contestazione in Polonia".

