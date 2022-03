Silvio Berlusconi papà per la sesta volta a 86 anni

Silvio Berlusconi si prepara a diventare di nuovo papà dopo il "finto" matrimonio con Marta Fascina

Silvio Berlusconi potrebbe diventare di nuovo papà alla bellezza di 86 anni. La bomba l’ha lanciata Roberto Alessi, direttore di Novella 2000. La rivista di gossip scrive: “Silvio Berlusconi e Marta Fascina potrebbero diventare genitori. Lui ha 86 anni, ma su certe passioni non è mai andato in pensione”.

Così la moglie, non-moglie, di Berlusconi potrebbe essere incinta. Lei che ha dovuto accettare di celebrare un matrimonio “finto” ma che non ha rinunciato alla sua giornata "da ricordare" con tanto di abito bianco firmato Antonio Riva ora potrebbe avere un figlio dall'ex premier.

La festa celebrata a Villa Gernetto a Lesmo, in provincia di Monza e Brianza è passato alle cronache anche per l'incoronazione di Matteo Salvini da parte dell'ex Cavaliere. Tra gli invitati non poteva mancare Vittorio Sgarbi, onorevole che aveva aiutato il leader di Forza Italia a cercare i voti per la scalata al Quirinale prima di farsi da parte. Il famoso critico d'arte, contattato da Affaritaliani.it, ha raccontato particolari inediti: "E' stata una celebrazione bella, direi ottima. Io, come molti, non sono andato in chiesa, ero invitato solo al pranzo a Villa Gernetto. C'era un lunghissimo tavolo e il pranzo è stato davvero notevole. Hanno cantato quattro canzoni napoletane e Berlusconi ha cantato in francese con Confalonieri al piano".

Sgarbi poi rivela che "invece che ricevere i doni, è stato lui, Silvio, a fare regali agli ospiti. Orologio d'oro e cravatte per gli uomini e foulard, credo di seta, per le donne".

