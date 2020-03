Sondaggi: un partito continua a cresce e uno scende sempre più. Nuovi dati

Alessandra Ghisleri commenta l'ultimo sondaggio Euromedia Research: "La Lega resta primo partito ma sotto il 30%, al 28,5%, perde consenso un po' traghettato verso la Meloni, un po' verso l'area del non voto. Accade che la gente ha bisogno di rassicurazioni, c'è una emergenza sanitaria sentita". Il Pd perde 0,7 e scende a quota 21, consolidando comunque il secondo posto. In leggero rialzo (0,2) il Movimento 5 Stelle che arriva al 14,6%. Inarrestabile la salita di Fdi, il partito di Giorgia Meloni guadagna ancora consensi ed è ormai al 13%. Molto staccata Forza Italia al 6,5%. Continua la discesa di Matteo Renzi, Italia Viva perde ancora terreno e lascia per strada 1,2 punti, fermandosi al 3,8%.