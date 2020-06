Sondaggi Usa: Biden vola, distacco record da Trump. Tycoon: ‘Dati falsi’

Sondaggi elezioni Usa 2020: Biden vola, distacco record da Trump

L'ex vicepresidente dell'amministrazione Obama ottiene il 55% dei consensi nell’ultimo sondaggio della Cnn. Trump contesta: ‘Dati falsi come le loro notizie’.

A distanza di cinque mesi dalle Presidenziali Usa, Joe Biden, ex vicepresidente dell’amministrazione Obama, infligge un altro colpo al presidente americano Donald Trump. Con il 55% dei consensi supera l’avversario di ben 14 punti. Trump si ferma al 41%. Questo è quanto rileva l’ultimo sondaggio della Cnn. Si tratta del distacco più alto mai registrato fino ad ora, neanche da Hillary Clinton quando ha sfidato il tycoon nel 2016.

Le batoste per il Presidente degli Stati Uniti non sono finite: il 57% degli intervistati boccia il suo operato alla Casa Bianca, solo il 38% lo approva. Tutto questo avviene in un periodo molto difficile per il Paese, drammaticamente colpito dal Coronavirus, e nel bel mezzo delle proteste per la morte di George Floyd, l’afroamericano ucciso da un agente della polizia che lo ha soffocato premendogli il ginocchio sul collo per quasi 9 minuti.

Trump replica: ‘Sondaggi Cnn falsi come lo loro notizie’

Da settimane ormai Donald Trump vacilla nei sondaggi. Ha deciso ora di rispondere attaccando la Cnn: “I sondaggi della Cnn sono falsi come le loro notizie – scrive su Twitter - stessi numeri, e peggio, contro la corrotta Hillary. I Dem distruggeranno l’America!”.