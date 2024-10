Gli elettori del M5S stanno con Conte, Grillo bocciato. Gli italiani: campo largo impossibile

Partiti: FdI sfiora il 30%, giù Pd e Lega, risale Forza Italia



Il 63,8% degli italiani, quindi una maggioranza netta e ampia, considera impossibile il cosiddetto 'campo largo', ovvero l'alleanza fra tutte le opposizioni alla quale ha lavorato negli ultimi mesi in particolare Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico. E' quanto emerge dal sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01. Solo il 36,2% del campione ritiene possibile il 'campo largo'.



Nella sfida interna al Movimento 5 Stelle gli elettori pentastellati non hanno dubbi. Secondo il 68,9% il leader è Giuseppe Conte, in vista del prossimo congresso. Con Beppe Grillo solo il 31,1% di chi vota M5S.



Tra i partiti, nelle intenzioni di voto, Fratelli d'Italia si rafforza e sfiora il 30%. Perde terreno la Lega mentre risale Forza Italia. Scivola ancora il Pd ora al 22,2%. Bene M5S e Alleanza Verdi Sinistra, male i partitini di centro.