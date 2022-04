Sondaggio, tracollo Pd: perde 2 punti in venti giorni. Balzo FdI. Lega-M5S...

Il Pd paga l'appiattimento sugli Usa sulla guerra



Tonfo di quasi due punti percentuali del Partito Democratico negli ultimi venti giorni. Secondo i risultati del sondaggio dell'Istituto Ixé del 15 aprile, infatti, rispetto allo scorso 25 marzo, il Pd guidato da Enrico Letta è sceso dal 23,2 al 21,4%. Probabilmente, i Dem pagano il totale e incondizionato appiattimento sulle posizioni atlantiste e filo-americane in merito alla guerra in Ucraina.



Balzo dell'1,8% di Fratelli d'Italia che sale dal 16,3 al 19,6% giovandosi della facile posizione di partito di opposizione. Continua inesorabile la discesa della Lega che in venti giorni passa dal 16,3 al 15,1%. In leggera ripresa il M5S dal 14,1 al 14,4%. Tonica Forza Italia che sale dall'8,5 all'8,9%. In lieve flessione PiùEuropa-Azione dal 5,3 al 4,9%.





