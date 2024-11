Sondaggi, cresce ancora la fiducia in Meloni. Calderone, Salvini e Tajani i ministri più amati. La classfica

Il gradimento della presidente del Consiglio tra gli italiani è attualmente al 53,5% in crescita dello 0,4 rispetto al mese di settembre



Cresce ancora la fiducia in Giorgia Meloni presidente del Consiglio. Secondo il sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01, il gradimento della presidente del Consiglio tra gli italiani è attualmente al 53,5% in crescita dello 0,4 rispetto al mese di settembre. Solo il 46,5% del campione degli intervistati non ha fiducia nella premier.

Con il 52,5% i tre ministri più amati del governo di Centrodestra sono Marina Calderone (Lavoro e Politiche Sociali), Matteo Salvini (Trasporti e Infrastrutture) e Antonio Tajani (Esteri e Cooperazione Internazionale). Al secondo posto Giancarlo Giorgetti e Andrea Abodi. Medaglia di bronzo per Matteo Piantedosi, Adolfo Urso, Gilberto Pichetto Fratin e Carlo Nordio.

Tra i partiti, nelle intenzioni di voto, calano leggermente Fratelli d'Italia e la Lega, ma il Carroccio resta nettamente davanti a Forza Italia. Scivola ancora il Pd mentre recuperano qualcosa il M5S e Alleanza Verdi Sinistra.