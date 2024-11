Sondaggio, Fitto vice-presidente della Commissione europea piace a quasi tre italiani su quattro. Ben oltre i partiti di Centrodestra

Sondaggio partiti: chi sale e chi scende



Quasi tre italiani su quattro, il 72,4%, ritiene giusto che l'Italia abbia la vice-presidenza della Commissione europea con Raffaele Fitto. E' quanto emerge dal sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01. Non la pensa così solo il 27,6%. E quindi molti elettori di Centrosinistra sostengono Fitto che va ben oltre la somma degli elettori di Centrodestra.

Il 59,8% del campione ritiene che i leader del Pd e in generale non abbiano condannato abbastanza le manifestazioni pro-Palestina e non solo che molto spesso sono sfociate in violenze contro le forze dell'ordine. Solo il 40,2% degli italiani pensa che abbiano preso a sufficienza le distanze dalle violenze.

Tra i partiti, nelle intenzioni di voto, Fratelli d'Italia resta sopra il 30% e la Lega davanti a Forza Italia. In ripresa il Pd, sostanzialmente stabili Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra.