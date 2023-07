Sondaggio, il Pd sfonda quota 20%. Bene anche il M5S. Sale Fdi

Sondaggio Swg del tg La7: sale anche la Lega, stabile Forza Italia. Cala Azione

Il Partito Democratico guidato da Elly Schlein sfonda quota 20%, recuperando così dalla settimana scorsa un +0,4%. Fa bene anche il Movimento Cinque Stelle di Giuseppe Conte al 16,3% in rialzo dello 0,3% rispetto a sette giorni fa. Sul fronte maggioranza: Fdi cresce dello 0,2% raggiungendo il 29,4%, la Lega sale al 9,7%, mentre resta stabile Forza Italia al 7,2%. In calo solo Azione di Carlo Calenda in discesa al 3,4%. E' questo il quadro che emerge dall'ultimo sondaggio Swg realizzato per il Tg La7.