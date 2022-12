Sondaggio, Ischia? La colpa principale è degli abitanti dell'Isola

Tra i partiti cresce ancora Fratelli d'Italia, ora al 29,1%. Lega e Forza Italia scendono rispettivamente all'8,4% e al 7,3%



Secondo il 43,2% degli italiani la responsabilità della tragedia della frana di Ischia è degli abitanti che hanno fatto abusi edilizi. È il principale dato del sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01. Per il 30,1% la colpa è delle istituzioni nazionali mentre il 26,7% del campione accusa il comune e l'amministrazione locale.



Torna a salire la fiducia nella presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ora ai massimi da quando è a Palazzo Chigi (54,1%). Tra i partiti cresce ancora Fratelli d'Italia, ora al 29,1%. Lega e Forza Italia scendono rispettivamente all'8,4% e al 7,3%. Il Pd precipita per la prima volta sotto quota 16%, al 15,9. Salgono ancora i 5 Stelle al 18,4%. Azione-Italia Viva 7,9%.

